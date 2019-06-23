رياضة | الاتحاد المغربي يعلن حضور الجماهير مباراة ناميبيا بدون بطاقة المشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المغربي يعلن حضور الجماهير مباراة ناميبيا بدون بطاقة المشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، بيانا رسميا منذ قليل يزف خلاله بشرى سارة للجماهير المغربية الراغبة في حضور مباراة منتخب بلادها أمام ناميبيا بالأمم الإفريقية.

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وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم، في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "ليكن في علم الجماهير المغرببة التي ترغب في متابعة المباراة التي ستجمع عصر اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الناميبي مباشرة من ملعب السلام بالقاهرة، ولا تتوفر على بطاقة المشجع FAN ID أنه بامكانها الولوج الى الملعب شريطة توفرها على التذكرة وجواز السفر" .

وتلتقي المغرب ناميبيا، اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة والتي تضم أيضا كلا من ساحل العاج وجنوب إفريقيا.