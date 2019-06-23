رياضة | صادق السالمي حكما لمباراة السنغال وتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صادق السالمي حكما لمباراة السنغال وتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة السنغال وتنزانيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للأمم الإفريقية.

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وجاء الطاقم التحكيمى لمباراة السنغال وتنزانيا، مكونا من صادق السالمي حكم ساحة والمساعدين، أنور هميلة وعطية مساعد وهيثم قيراط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية