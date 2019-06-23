رياضة | أول تصرف من عمرو وردة ردا على اتهامه بالتحرش بعارضة الأزياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تصرف من عمرو وردة ردا على اتهامه بالتحرش بعارضة الأزياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق عمرو مدحت وردة لاعب منتخب مصر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" بعد اتهام عارضة أزياء له بمحاولة التحرش اللفظي بها مع 3 لاعبين آخرين هم أحمد حسن كوكا ومحمود حمدي والونش وأيمن أشرف.

وكشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة عاتب اللاعبين على واقعة عارضة الأزياء.

وأكد لهيطة في تصريحات تليفزيونية أن أجيرى اجتمع بكل اللاعبين وأبلغهم أن عليهم التركيز لأن منتخب مصر هدفه الأول الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019

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وأضاف مدير منتخب مصر: "أغلقنا هذه الصفحة تماماً وتركيزنا منصب على الفوز على الكونغو الديمقراطية لضمان التأهل يوم الأربعاء المقبل".

وأشار إلى أن الحديث عن تورط لاعبي الفراعنة في تجاوزات عبر السوشيال ميديا، حقيقي وليس شائعات كما وصل إلى البعض.