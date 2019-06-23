شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيرو: أتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة أمام البرازيل والان مع التفاصيل

أكد مدرب منتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة 0-5 أمام البرازيل، في كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا".

شدد جاريكا على أن الهزيمة الثقيلة جاءت أمام أحد أقطاب كرة القدم في العالم.

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وأشار خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: "سيطر المنتخب البرازيلي على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية، لم نتوقع ذلك، لكنه حدث".

وأوضح: "الشيء المهم أن نتعلم من هذه الهزيمة، رغم أنها مؤلمة للغاية لكل الجماهير، ولنا في الفريق بشكل خاص".

وتابع: "اتحمل كامل المسؤولية، بعد هذه الهزيمة علينا أن نعيد تقييم الكثير من الأمور".