الامارات | المنتخب المصري يعترف بواقعة تحرش 4 لاعبين مع عارضة الازياء

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يعترف بواقعة تحرش 4 لاعبين مع عارضة الازياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب لهيطة بصحة الأنباء التي ترددت في الساعات الـ24 الماضية، عن أزمة 4 لاعبين من منتخب الفراعنة، واتهام إحدى عارضات الأزياء لأحدهم بالتحرش.

وطالت أزمات المنتخبات العربية المشاركة في "كان 2019" الفريق المصري، اذ اتهمت إحدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وتدعى “ميرهان” وتعمل موديل للعديد من "الماركات العالمية"، 4 لاعبين من منتخب الفراعنة بالتحرش بها على حسابها الشخصي، بحسب ما نشر موقع نيوز الاخباري.

وقال "ليهطة" في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، نعترف أن هذه الواقعة لم تُصبح شائعة بل هناك وقائع في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل الواسع".

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وأضاف لقد اجتمعنا مع كافة اللاعبين المشاركين في البطولة بشكل جماعي وطلبنا منهم الالتزام والتركيز التام في البطولة لإسعاد الشعب المصري باللقب، ولم يتحدد إلى الان موقف عمرو وردة وغيره من اللاعبين المتهمين في هذه القضية، خلافاً لم تم تداوله في على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللاعب لن يُكمل مشواره مع الفراعنة في البطولة بعد هذه الواقعة.

وشدد مدير المنتخب المصري على أنه رفع مذكرة لاتحاد الكرة بشأن الواقعة وتفاصيلها لتحديد القرار التي سيصدر في حقهم، نافياً أن يكون هناك قرار قد اتخذ بشأن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطني الحالي، مشدداً في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، على أن اللاعب مازال متواجد مع الفراعنة مالم يصدر أي قرار إداري من جانب اتحاد الكرة بخصوصه.

وسبق لـ"وردة" أن اتهم بالتحرش بزوجات اثنين من لاعبي فريق فيرينسى البرتغالى، الذي كان محترفاً بين صفوفه، اذ قررت إدارة النادي الاستغناء عن خدماته بسبب تلك الواقعة.