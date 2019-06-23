شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستعد لمنتخبات المجموعة الـ6 في أمم أفريقيا بغرفة عمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بتشكيل غرفة عمليات، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 24 يونيو، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، طوال مدة إقامة البطولة، حتى مغادرة الفرق وجمهور الفرق المشاركة من مدينة الإسماعيلية، ومتابعة كل الأمور التي تتعلق بالبطولة فيما يخص المجموعة السادسة، ويستمر عمل غرفة العمليات خلال 24 ساعة متواصلة، لتلقى أي بلاغات في هذا الشأن وتلافيها على وجه السرعة.

من ناحية أخرى، انطلق العمل بالمركز الإعلامي لبطولة أمم أفريقيا «مجموعة الإسماعيلية»، الأحد، تحت إشراف الناقد الرياضي ياسر الشريف.

وقال محمد شيحة، رئيس اللجنة المنظمة بالإسماعيلية، إنه تم تجهيز المقر بأحدث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.