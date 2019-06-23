شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلي: سنقدم أفضل ما لدينا بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد صبرى المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه من أجل رفع اسم مصر عاليا في منافسات البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال» بنسختها الجديدة.

وكان الاتحاد العربى قد اختار الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة بالبطولة، حيث قام محمد الكلية أمين صندوق الإسماعيلي وهشام حسن نائب رئيس نادي الاتحاد، بالتوقيع على عقود المشاركة أمس في حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وثروت سويلم المدير التنفيذي، بجانب طلال آل الشيخ عضو الاتحاد العربي، ومبارك الضيفان المنسق العام.

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وأضاف المنياوي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الإسماعيلي يتمتع بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي ومشاركته بكل تأكيد ستثري البطولة، سنبذل قصارى جهدنا حتى نكون على قدر تلك الثقة».

وتابع: «مشاركة الفريق بأربع بطولات هذا الموسم أضرنا وساهم بشكل كبير في تراجع النتائج فضلا عن إرهاق اللاعبين بشكل كبير وعدم حصولهم على فترة راحة بشكل كافي، لذلك لن نسمح بتكرار هذا الخطأ».

واختتم: «أتمنى أن تعود الجماهير المحبة والمساندة لفريقها مجددا، في وجودهم سيحصل الفريق على أفضلية أمام أي منافس».