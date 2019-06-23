شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعلن برنامج تدريبات الأهلي خلال توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي انطلقت أمس الأول الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.