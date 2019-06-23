شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 300 مشجع لمؤازرة الجزائر والمغرب والسنغال بكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مطار القاهرة، اليوم الأحد، طائرتين خاصتين من الجزائر والمغرب تقلان 300 مشجعًا جزائريًا ومغربيًا وسنغاليًا لمؤازرة منتخباتهم خلال فعاليات النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي بدأت في مصر، أول أمس الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو القادم.

يذكر أن منتخبي الجزائر والسنغال يقعان في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2019 مع كينيا وتنزانيا، وتقام مباريات المجموعة على ملعب الدفاع الجوي.

وتبدأ السنغال أولى مبارياتها، مساء اليوم الأحد، ضد كينيا بينما تبدأ الجزائر بعدها مباراتها الأولى ضد تنزانيا.

بينما يقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا وتبدأ أولى مباريات المجموعة، مساء اليوم، على ستاد السلام بالقاهرة.