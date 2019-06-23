شكرا لقرائتكم خبر عن «توريس» يحدد موعد مباراته الأخيرة قبل الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد المهاجم الإسباني فرناندو توريس موعد مباراته الأخيرة في ملاعب كرة القدم قبل اعتزال كرة القدم بشكل رسمي.

وأكد «توريس»، البالغ من العمر 35 عامًا، أن مباراته الأخيرة ستكون يوم 23 أغسطس المقبل.

وقال الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا، في مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: «أنا هنا للإعلان عن اعتزالي لكرة القدم بشكل رسمي».

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وأشار اللاعب، الذي انضم لساجان توسو الياباني في يوليو 2018، إلى أنه سيخوض مباراته الاحترافية الأخيرة يوم 23 اغسطس بمواجهة تجمع بين فريقه وفيسيل كوبي، وستشهد مشاركة زميليه السابقين في لاروخا وأصدقائه ديفيد فيا وأندريس إنييستا.

وأضاف: «أن أقول وداعًا لكرة القدم وأنا بجانب صديقي العزيز إنييستا هو أمر لم أكن لأتخيله، واليابان ستجعل هذا الأمر ممكنًا».

وتابع: «أيضًا يوجد صديقي ديفيد فيا، الذي أقتسم معه أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم الإسبانية».

وختم «توريس» بالقول: «حاولت أن أجد لحظة تاريخية لخوض مباراتي الأخيرة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المثالي».