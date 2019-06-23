شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة «آسيان» تسعى لاستضافة مونديال 2034 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا التقدم بطلب استضافة كأس العالم عام 2034، كما أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

وأكد برايوت تشان أوتشا، على هامش أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في بانكوك، اليوم الأحد ، أنه جرى الاتفاق على التقدم بطلب استضافة المونديال.

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وأوضح: «أود أن أخبر شعوب دول الآسيان أن القادة يدعمون الرغبة المشتركة لرابطة دول جنوب شرق آسيا لتطوير ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034».

وتابع: «أود أن أدعو شعوب رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى الدعم الجماعي لاتحادات كرة القدم في الدول الأعضاء بالآسيان، بهدف تحقيق الحلم سويًا».

ولم يسبق لأي من الدول العشر الأعضاء بالآسيان استضافة كأس العالم لكرة القدم من قبل، لكن كوريا الجنوبية واليابان استضافتا البطولة بشكل مشترك في 2002.

واعربت أيضًا مصر وأستراليا ونيوزلندا والصين وزيمبابوي عن رغبتها في استضافة مونديال 2034.