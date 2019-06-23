شكرا لقرائتكم خبر عن داني ألفيش يرحل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدافع البرازيلي داني ألفيش، اليوم الأحد، رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بعد موسمين قضاهما مع بطل الدوري الفرنسي.
وكشف «ألفيش»، مدافع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقًا، عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي أنه اقترب من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.
وأشار المدافع البرازيلي: «أود أن أشكر أسرة باريس سان جيرمان على فرصة كتابة صفحة سويًا في تاريخ النادي».
وانضم «ألفيش»، صاحب الـ36 عامًا، إلى سان جيرمان في 2017 قادمًا من يوفنتوس، وفاز مع الفريق بلقب الدوري مرتين.
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