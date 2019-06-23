شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة المغربي يصل مصر لمساندة بلاده في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى القاهرة اليوم الأحد، رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة المغربي، قادما على رأس وفد من كازابلانكا، لمؤازرة منتخب بلاده في النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت أول أمس الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويضم الوفد المرافق للوزير المغربي مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في البرلمان المغربي.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية المئات من مشجعي المنتخب المغربي والذي يخوض مساء اليوم الأحد أولى مبارياته ضد ناميبيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.