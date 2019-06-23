شكرا لقرائتكم خبر عن «بولاسي»: لن نقدم أعذارًا والأجواء في مصر لم تؤثر علينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يانيك بولاسي، لاعب إيفرتون الإنجليزي ومنتخب الكونغو الديموقراطية، أنه لا يريد تقديم أي أعذار أو حجج لخسارة منتخب بلاده أمام منتخب أوغندا.

وخسر المنتخب الكونغولي أمام نظيره الأوغندي صفر/2، أمس السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

وقال «بولاسي»، في تصريحات صحفية، إن أوغندا لعبت مباراة أفضل كثيرًا من الكونغو، وقاموا بعمل جماعي جيد طوال المباراة.

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وأضاف أن منتخبه تلقى هدفًا مبكرًا في الشوط الأول، ثم هدفًا أخر في بداية الشوط الثاني، وهو ما صعب الأمور عليهم كثيرًا للعودة مرة أخرى بالنتيجة، لكنه شدد على أن هناك بعض الدروس المستفادة.

وأوضح أنه يجب على اللاعبين أن يحضروا أنفسهم لتقديم أعلى مستوى لديهم في المباريات المتبقية، قائلا: «عندما لا تقدم مستواك الطبيعي هذا ما يحدث، بغض النظر عن مستوى اللاعبين لديك، وإمكانياتهم الفنية».

وأشار لاعب إيفرتون إلى أن الأجواء في مصر لم تؤثر على أداء اللاعبين في المباراة، على الرغم من تعوده اللعب في أجواء أكثر برودة في إنجلترا، لكنه قال إن المنتخب خاض العديد من التدريبات في مصر، وفي هذا التوقيت تحديدًا.

وتابع: «الأمر لا علاقة له بحالة الطقس، لأننا هنا منذ فترة وتعودنا على هذه الأجواء، لذلك لا أستطيع أن أقول أن هذا هو مبررنا للخسارة».