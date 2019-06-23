شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. ظهير الأهلي ينتقل لـ 15 نادى بالدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفارقة غريبة، دخل باسم على ظهير أيمن النادي الأهلي، فى مفاوضات مع كافة أندية الدوري المصري الممتاز باستثناء 3 أندية فقط للانتقال لأحدهم خلال الميركاتو الصيفى المقبل. كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن باسم على تلقى اتصالات من كافة أندية الدوري الممتاز بالموسم الجديد بما فيها الفرق الصاعدة حديثا للبطولة. Advertisements أضافت المصادر أن باسم على أصبح مطلوب فى كافة أندية الدوري باستثناء الزمالك وبيراميدز وأسوان حيث لم يتلقى عروض من أحدهم للانتقال لصفوفه. وتتضاءل فرص استمرار باسم علي داخل النادي الأهلي فى ظل عدم مشاركته بشكل أساسى فى المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدق أو لا تصدق .. ظهير الأهلي ينتقل لـ 15 نادى بالدوري الممتاز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.