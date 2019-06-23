شكرا لقرائتكم نجم منتخب الطائرة ينشر صوره مع زملاؤه فى معسكر هولندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله عبد السلام نجم منتخب الكرة الطائرة عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك " ، صور سيلفى مع زملاؤه فى صفوف الفراعنة بمعسكر هولندا.

ويستعد المنتخب فى هولندا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا. Advertisements



وسيخوض منتخب الطائرة معسكر أيضا فى سلوفينيا لمدة 5 أيام وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد استعدادا للبطولة . وتأهل منتخب الطائرة مؤخرًا إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بعد الفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.



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