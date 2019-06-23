شريف إكرامى يظهر فى تدريبات الأهلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفني للأهلي، عن أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق يظهر في تدريبات الفريق اليوم الأحد بعد عودته أمس من ألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخراً.
ومن المقرر أن يطّلع الجهاز الطبي على حالة شريف إكرامي والتقرير الطبي الذي عاد به من ألمانيا لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.
يذكر أن الأهلي بدأ أمس،السبت، الاستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في ختام بطولة الدوري بعد الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف الدوري لأقامة بطولة أمم أفريقيا حالياً بمصر.
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