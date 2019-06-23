شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: فوز أوغندا على الكونغو إنذار شديد للفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ياسر رضوان نجم الأهلى السابق، إن فوز أوغندا على الكونغو هدفين نظيفين فى مجموعة مصر بأمم أفريقيا 2019 بمثابة إنذار شديد للفراعنة.
و أكد ياسر فى تصريحات صحفية أن المنتخبات التى تنافس على اللقب يجب أن تتحلي بالشراسة والعند، مضيفا مجموعة مصر أصبحت صعبة و لا يوجد منتخب أفريقى ضعيف، وأتوقع ألا يجري خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب تغييرات سوى فى مركز رأس الحربة فقط.
ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب مصر الذى يحل فى الوصافة بنفس الرصيد ثم زيمبابوي بدون رصيد ويليها الكونغو .
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