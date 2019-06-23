شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة الزمالك إلى "المحارب" طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر تويتر، بدعم ومؤازرة طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء ومنتخب مصر، وذلك قبل مباراة مصر والكونغو في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. وقالت صفحة الزمالك: المحارب الحقيقي لا يخشى شئ فخورون بك دائماً. Advertisements

طارق حامد ويباشر المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، في المباراة التي تقام الأربعاء المقبل حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب أوغندا المتصدر بفارق الأهداف.

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