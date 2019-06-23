شكرا لقرائتكم ثنائى الأهلي يعود من ألمانيا خلال أسبوعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الأهلي المتواجدين في ألمانيا إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن بحسب ما أكده الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر. Advertisements وأضاف الجهاز الفني فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى أن الثنائي يتواجد متواجد فى ألمانيا لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة. وأجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فيما يعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي

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