شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي بدني بالتنسيق مع الجهاز الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ لاعبو نادى الأهلى في تنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي وضعها اليخاندرو مدرب الاحمال البدنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي .

وحرص اليخاندرو خافييرمخطط الأحمال البدنية بالأهلي على وضع برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق، لتنفيذه بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق الفترة الماضية، وذلك للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية.

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وتم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.

وبدأ الاهلي أمس ، السبت، الإستعداد لمباراتي المقاولون والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في ختام بطولة الدوري بعد الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف الدوري لأقامة بطولة أمم أفريقيا حالياً بمصر.