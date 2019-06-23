شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: الإسماعيلى سيذل كل جهده لرفع اسم مصر فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى، بأن الدروايش سيقدمون أفضل ما لديهم لرفع اسم مصر عاليا فى منافسات كأس العرب بنسختها الجديدة.

واختار الاتحاد العربى الإسماعيلى للمشاركة بالبطولة، حيث قام المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق بالتوقيع على عقود المشاركة أمس فى حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذى بجانب طلال آل الشيخ عضو الاتحاد العربى ومبارك الضيفان المنسق العام.

Advertisements

وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :"الإسماعيلى يتمتع بجماهيرية كبيرة فى الوطن العربى ومشاركته ستثرى البطولة بكل تأكيد، وسنبذل قصارى جهدنا حتى نكون على قدر الثقة".

وأكمل: "مشاركة الفريق بأربع بطولات هذا الموسم أضرنا وساهم فى تراجع النتائج وارهاق اللاعبين بشكل كبير وعدم حصولهم على فترة راحة بشكل كافى، لذلك لن نسمح بتكرار هذا الخطأ".

واختتم حديثه: "أتمنى أن تعود الجماهير المحبة والمساندة لفريقها مجددا، فى رأيى أن وجودهم سيحصل الفريق على أفضلية أمام أى منافس".