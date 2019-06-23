الأهلى يطمئن على مؤمن زكريا قبل المران المسائى اليوم...

جدة - عمرو شويل يحرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى على الاطئمنان على لاعبه مؤمن زكريا قبل المران المسائى اليوم الأحد.

وتعرض زكريا لإصابة بالتواء خفيف فى ركبته خلال مشاركته فى مران الفريق الجماعى أمس، حيث يخضع اللاعب للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

واستأنف الأهلى تدريباته مساء أمس السبت بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى يستعد فيه الفريق للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.