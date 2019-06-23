حسين الشحات يخضع للفحص الطبي قبل مران الأهلي اليوم

يخضع لاعب النادي الأهلي “حسين الشحات” للفحص الطبي قبل بدء مران الفريق اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو المقبل، وذلك للتعرف على موقف اللاعب من المشاركة بين زملائه في مران الفريق اليوم.

وكان لاعبي النادي الأهلي قد خاضوا مران أمس السبت، والذي تغيب عنه الشحات بعد نزلة البرد التي تعرض لها، والتي خضع على أثرها إلى العلاج الطبيعي.

وكان المارد الأحمر قد استأنف تدريباته منذ مساء أمس، بعد أن انتهت فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة الدراويش بالدوري العام، نظرا لتوقف الدوري بسبب بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا.

ومن المقرر أن يطير المارد الأحمر إلى إسبانيا لدخول المعسكر الخارجي هناك في مطلع شهر يوليو القادم، وتستمر فترة المعسكر الخارجي نحو أسبوعين.