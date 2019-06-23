الأهلي يواصل تدريباته بملعب التتش قبل معسكر إسبانيا

يواصل النادي الأهلي استعداداته وتدريبات اليومية اليوم على ملعب التتش قبل معسكر إسبانيا، وكان المارد الأحمر قد عاد للتدريبات يوم السبت بعد أن انتهت فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعب بعد مباراة النادي الإسماعيلي بالدوري العام، والتي تم بعدها توقف الدوري بشكل مؤقت لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراتي المقاولون والزمالك بالدوري المصري، والمقرر إقامتهما في 26 و30 من شهر يوليو القادم بعد انتهاء البطولة الإفريقية، ومن ثم خوض مباراة بيراميدز المقرر إقامته في 28 من شهر أغسطس ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يطير النادي الأهلي إلى إسبانيا مطلع شهر يوليو القادم لدخول المعسكر الخارجي، والتي سيستمر لمدة أسبوعين، يلعب خلالها المارد الأحمر ثلاث مباريات ودية.