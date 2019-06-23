منتخب مصر يواصل استعداداته باستاد الكلية الحربية قبل مواجهة الكونغو

ما زال منتخب مصر يواصل استعداداته وتدريباته على ملعب الكلية الحربية في إطار الاستعدادات لمباراة الكونغو المقبلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء الأربعاء القادم، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019، تلك التي تستضيفها مصر على أراضيها في 21 يونيو وحتى 21 يوليو القادم.

وكان منتخب الفراعنة قد خطف بطاقة الفوز في مباراة زيمبابوي، تلك التي أقيمت مساء الجمعة والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف بواسطة اللاعب محمود تريزيجيه، ليأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد منتخب أوغندا؛ حيث يفصل بينهما عدد الأهداف.

ومن المفترض أن يشهد مران اليوم علاج العديد من الأخطاء التي أرتكبها لاعبي المنتخب في لقاء زيمبابوي، والتي من بينها الفردية في الأداء وأخطاء التمركز الدفاعي في منطقة الدفاع والأطراف.