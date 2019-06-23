الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمعسكر أكتوبر

يواصل نادي الزمالك اليوم تدريباته بعد أن انتهت فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق للاعبين، وكان لاعبي الفارس الأبيض قد حصلوا على فترة راحة سلبية بعد مران الجمعة الماضي، على أن يدخل لاعبو الفريق معسكرا مغلقا بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته ويواصل استعداداته لخوض المنافسات المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تلك التي تستضيفها مصر على أراضيها في الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات متبقية له بالدوري العام أمام كل من الجونة، الإسماعيلي، والنادي الأهلي، والمقرر إقامتهم في 23 و26 و30 يوليو القادم على الترتيب، ويسعى الفارس الأبيض إلى التألق والفوز بهم للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يفصل بينه وبين النادي الأحمر المحتل للصدارة 6 نقاط، في حين يتبقى للأهلي مباراتين فقط.