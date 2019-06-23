تعرف على جدول مباريات أمم إفريقيا 2019 اليوم الأحد 23/6/2019 والقنوات الناقلة

ننشر لكم جدول مباريات أمم إفريقيا 2019 اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو الجاري؛ حيث يشهد اليوم ثلاث مباريات من العيار الثقيل ومن بينها مباراة المغرب وناميبيا والتي يستضيفها ستاد السلام ومباراتي السنغال وتنزانيا والجزائر ضد كينيا، واللاتي يستضيفهما ملعب الدفاع الجوي.

جدول مباريات أمم إفريقيا 2019

مباراة منتخبي المغرب وناميبيا: تقام في تمام الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي للقاهرة على ستاد السلام، ويخوضها المنتخبان في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

مباراة السنغال وتنزانيا: وتقام في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويستضيفه ملعب الدفاع الجوي.

مباراة الجزائر وكينيا: ويخوضها المنتخبان في تمام العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة، وتقام على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

أما عن القنوات الناقلة، فستقوم قناة تايم سبورت بإذاعة مباريات اليوم مباشرة في المواعيد المحددة لها على التردد الأرضي.