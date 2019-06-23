تهديدات من أجيري للاعبي المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

حالة من الاستياء سيطرت على خافيير أجيري “المدير الفني لمنتخب مصر” والجهاز الفني، بعد المستوي الغير جيد الذي ظهر به لاعبو الفراعنة في لقاء زيمبابوي ضمن افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، والذي انتهى بالفوز الصعب للمنتخب الوطني على منتخب زيمبابوي بهدف محمود تريزيجيه.

ولا يرضي الجهاز الفني للمنتخب ومعاوني الخواجة بأداء اللاعبين، مما أدي إلى عقد جلسة مع جميع لاعبي الفراعنة أمس السبت، قام خلالها الجهاز الفني بعرض مباراة المنتخب مع زيمبابوي وتقييم مستوي كل لاعب.

وظهر الغضب على ملامح الخواجة بسبب فردية الأداء الذي ظهر عليه الفريق بشكل عام، وقام بتوجيه التحذيرات إلى المقصرين بعدم المشاركة مرة أخري ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، خاصة وأن الخواجة يسعى إلى التتويج بالبطولة وحصد اللقب.