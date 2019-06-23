مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot اليوم كورة لايف بث مباشر المغرب وناميبيا...

مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot اليوم بث مباشر المغرب وناميبيا كورة ستار كورة لايف morocco vs namibia الاسطورة بث مباشر المغرب ضد ناميبيا اونلاين، يستضيف اليوم ملعب السلام مباراة المنتخب المغربي الأولى في بطولة الأمم الافريقية 2019 حين يواجه المنتخب الناميبي من أجل أول ثلاث نقاط في المجموعة D في تكرار لما حدث منذ 11 عام حين كان افتتاحية اسود الأطلس أمام نفس الفريق في البطولة التي أقيمت بغانا وحينها انتهت المباراة بفوز المغرب بخماسية.

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بث مباشر مباراة المغرب Kora star يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر كورة اون لاين morocco live يوتيوب بث مباشر المغرب وناميبيا لايف بلس، وأثارت أرضية ملعب استاد السلام حفيظة لاعبي منتخب المغرب والطاقم الفني للفريق ومعهم رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع الذين اكتفوا بمعاينة أرض الملعب في ربع ساعة بعد قرار الكاف الذي منع منتخبات المجموعة الرابعة بالكامل من خوض الحصص التدريبة على الاستاد ذاته قبل انطلاقة المباريات.

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يلا شوت بث مباشر المغرب وناميبيا اليوم شاهد كورة ستار بث مباشر المغرب وناميبيا Yalla shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا اونلاين يوتيوب kora star، وعلى الجانب الآخر تحدث ويلي ستيفانوس لاعب ناميبيا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء واعترف بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقهم اليوم أمام المغرب مؤكدا جاهزينهم لخوض اللقاء برغم من قلة الخبرة لبعض اللاعبين إلا أنهم عازمون على تقديم أفضل ما يمتلكون.

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