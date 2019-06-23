مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر كورة ستار kora star بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا كورة لايف...

مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر ناميبيا والمغرب kora star مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا الاسطورة المغرب وناميبيا بث مباشر يلا شوت المغرب بث مباشر كورة لايف، يُواجه اليوم منتخب المغرب نظيره منتخب ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المُقامة حالياً بمصر، ويدخل منتخب المغرب المباراة وعينه على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط خاصة بعدما خسر في المباراة الودية أمام زامبيا قبل انطلاق البطولة بنتيجة 3/2، وقد تقدم منتخب زامبيا في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل المنتخب المغربي ثم الهدف الثاني لمنتخب زامبيا ثم هدف التعادل ثم الهدف الثالث لمنتخب زامبيا ليُعلن نهاية المباراة.

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ناميبيا والمغرب بث مباشر مشاهدة ماتش المغرب وناميبيا كورة أون لاين مباراة المغرب وناميبيا كورة لايف مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر يلا شوت مباراة المغرب وناميبيا الاسطورة للبث المباشر مباراة المغرب وناميبيا، ويُعلن حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الرباط، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة على قناة beIN sports Max HD 1 وbein sports HD Max 2 وبتعليق من جواد بده على أحدث اللقاء.

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مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر المغرب مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر مشاهدة مباراة ناميبيا والمغرب كورة ستار مباراة ناميبيا والمغرب يلا شوت الجديد مباراة ناميبيا اليوم بث مباشر، وقد أكد عبد الواحد الشخصي لاعب فريق الجيش الملكي أن المنتخب المغربي لابد له من الفوز في مباراته أمام ناميبيا، وعلى المنتخب المغربي الحذر من مفاجآت ناميبيا، وقد أضاف أن منتخب جميع المشجعين يروا المنتخب المغربي من المرشحين للبطولة بالإضافة إلى خبرات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وبهذا يقع ضغط على اللاعبين ولكنه يتمنى ألا يتأثروا بذلك.

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