BeIN كورة لايف.. مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر Morocco يلا شوت | مشاهدة لعبة المغرب وناميبيا بث...

كورة لايف مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر، يستضيف ملعب السلام مباراة المغرب ضد نامبيا في لقاء المجموعة الرابعة بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الأحد 23 مايو 2019 في تمام الساعة 4:30 مساءاٌ بتوقيت مصر والـ5:30 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا كورة لايف اون لاين.

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