الأرجنتين مهددة بالإقصاء من كوبا أميركا حتى بفوزها على قطر

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تواجه الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي موقفاً حرجاً بإمكانية إقصائها مبكراً من بطولة كوبا أميركا بعد خسارتها أمام كولومبيا بهدفين نظيفين ثم تعادلها سلبياً مع البارغواي، ليتوجب عليها الانتصار بنتيجة كبيرة في المباراة المصرية امام منتخب قطر.

وعلى ضوء نتائج الجولتين الأوليين، فإن الارجنتين تحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة وبفارق تهديفي سلبي بفارق هدفين.

ووفقاً لنظام البطولة ، فإن صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث ، سوف يتأهلان مباشرة للدور الربع النهائي ، بانتظار افضل منتخبين احتلا المركز الثالث في مجموعاتهما، حتى يصل العدد في هذا الدور إلى ثمانية منتخبات .

وبالنظر إلى ترتيب الأرجنتين في مجموعتها و ترتيب بقية المجموعات، فإن مصيرها في بلوغ الدور الربع النهائي لم يعد بأقدام لاعبيها، حيث يحتاج أبناء "التانغو" إلى معجزة لتفادي الخروج المبكر من المنافسات وما قد يترتب عنه من تداعيات ستلقي بظلالها على هيبة الكرة الأرجنتينية.

هذا وتحتاج الأرجنتين الى تحقيق انتصار كاسح على قطر في الجولة الأخيرة، في انتظار ما تسفر عنه المواجهة التي ستجمع كولومبيا والبارغواي ، مع ترقب نتائج المجموعتين الأولى والثالثة.

وفي حال فوز الأرجنتين وخسارة الباراغواي ، فإن أبناء "التانغو" سوف يتنفسون الصعداء ليتأهلوا للدور الثاني بإحتلالهم المركز الثاني برصيد اربع نقاط، حتى ان هذا السيناريو سيكون ممكناً في حال انتهت المواجهة بين كولومبيا و الباراغواي بالتعادل.

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وتخشى الأرجنتين من تآمر كولومبيا مع الباراغواي ضدها ، بعدما ضمنت كولومبيا تأهلها عقب تحقيقها فوزين على الأرجنتين وقطر ، مع الإشارة الى أنها ضمنت أيضاً صدارتها للمجموعة حتى لو خسرت أمام البارغواي.

وفي حال تمكنت الباراغواي من تحقيق الفوز على كولومبيا، فإنها ستحتل المركز الثاني في المجموعة و سترافق كولومبيا إلى الدور الثاني، أما الأرجنتين في حال فوزها على قطر فإنها سوف تنهي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد اربع نقاط ، مما يمنحها بصيصاً من الأمل للتأهل ضمن ملحق الثوالث.

ووفقاً لترتيب المجموعتين الأولى والثالثة ، فإن المنتخب الأرجنتيني في حال انهى دور المجموعات في المركز الثالث، فسوف ينافس على إحدى البطاقتين مع منتخب بيرو عن المجموعة الأولى ، ومنتخب تشيلي عن المجموعة الثالثة.

ففي المجموعة الأولى، يحتل منتخب البيرو المركز الثالث بعد الخسارة أمام البرازيل، حيث تجمد رصيدها عند اربع نقاط، مما منح الفرصة لفنزويلا للإرتقاء الى وصافة المجموعة .

اما في المجموعة الثالثة، فقد نجحت تشيلي في ضمان التأهل للدور الثاني من فوزين متتاليين، مما سيجعل الصراع على المركزين الثاني والثالث بين الأوروغواي (4 نقاط) و اليابان (نقطة واحدة).

ويبقى مفتاح تأهل الأرجنتين إلى الدور الربع النهائي متمثلاً بتحقيقها لانتصار ساحق على قطر ، وذلك حتى تضمن المركز الثالث في ترتيب المجموعة، وتحقيق فارق تهديفي إيجابي ، ليعزز من فرصتها في المنافسة على إحدى بطاقتي المركز الثالث ، بعدما تأكد بأن ثالث كل مجموعة لن يتمكن من جمع اكثر من اربع نقاط.

