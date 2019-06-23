مدير المنتخب يشيد بحجازي ويعلق على هزيمة الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المدافع الدولي أحمد حجازي أصر على استكمال مباراة زيمبابوي رغم تعرضه للإصابة خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة (1-0) في المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال لهيطة، في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس" ظهر الأحد: "أحمد حجازي تعرض لكسر في الأنف لكنه أصر على استكمال المباراة ورفض التغيير، إنه رجل بمعنى الكلمة، وهذا شعور حماسي طيب من جميع اللاعبين".

وأضاف: "خضع اللاعب لآشعة بعد المباراة وأثبتت إصابته بكسر في الأنف، إلا أنها لن تعوقه عن المشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، حيث تم اتخاذ التدابير الطبية اللازمة وسيرتدي اللاعب واقي في مران اليوم".

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وعلق أجيري على نتيجة مباراة الكونغو وأوغندا التي انتهت بفوز الأخير (2-0) قائلا: "نتيجة ليست جيدة بالنسبة لنا، لكننا سنستعد جيدًا لمواجهة الكونغو في الجولة المقبلة".

وأتم لهيطة: "بدأنا الاستعداد لمباراة الكونغو اليوم بعد فترة الراحة التي منحها خافيير أجيري للاعبين أمس السبت، ويتبقى لنا ثلاثة تدريبات مهمة جدًا سنعالج خلالها الأخطاء التي حدثت ضد زيمبابوي من أجل تفاديها أمام الكونغو".

يُذكر أن منتخب مصر افتتح مشواره في "كان 2019" بالفوز على زيمبابوي (1-0) بهدف محمود حسن تريزيجيه، ويستعد الفراعنة حاليا لمواجهة الكونغو يوم الأربعاء المقبل في ستاد القاهرة، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.