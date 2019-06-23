صور| من داخل التدريبات.. مدرب منتخب نيجيريا: إمكانيات الإسكندرية فاقت توقعاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

زار الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، تدريبات منتخب نيجيريا بملاعب الأكاديمية في أبي قير شرقي الإسكندرية.

ورحب عبد الغفار ببعثة المنتخب النيجيري وتمنى لهم إقامة طيبة في مصر التي تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أواصر العلاقات بالأشقاء في القارة السمراء.

وقدم عبد الغفار التهنئة للألماني "جيرونوت روهر" المدير الفني للمنتخب النيجيري على الفوز في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات "نيجيريا، غينيا، بوروندي، مدغشقر".

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وأعرب رئيس الأكاديمية العربية عن أمله في أن تخرج جميع المباريات في إطار من اللعب النظيف والروح الرياضية، موجها بتوفير كافة احتياجات الفريق الضيف وتسخير إمكانيات الأكاديمية للبعثة النيجيرية طيلة فترة إقامتهم.

من جانبه، وجه الألمانى جيرونوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، الشكر لرئيس الأكاديمية، قائلا: "لم أكن أتخيل وجود تلك الامكانيات والبنية التحتية الرياضية في مصر.. الإمكانيات هنا أعلى من توقعاتي.. نحن محظوظون بالتواجد في مجموعة الإسكندرية".

كان منتخب النسور الخضراء فاز على بوروندي بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.