بمصفاة طماطم وكانز.. 5 حيل مصرية لمشاهدة أمم إفريقيا دون شراء أجهزة البث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس الأول الجمعة، بلقاء المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي، والتي انتهت بهدف مقابل لا شيء للمنتخب المصري.

ويبحث المصريون عن وسائل سهلة وبسيطة وقليلة التكلفة من أجل متابعة مباريات البطولة من خلال عمل إريال لاستقبال الإرسال الأرضي لمشاهدة البطولة على قناة تايم سبورتس "Time Sports" عبر التردد الأرضي بدلًا من الحاجة إلى شراء إريال أرضي أو جهاز البث الخاصة بالبطولة المطروح من قبل الهيئة الوطنية للإعلام.

الإريال الأرضي

يمكن الوصول إلى البث الأرضي للحصول على القائمة الكاملة للقنوات الأرضية، ومن بينها قناة "تايم سبورتس" من خلال شراء جهاز إريال أرضي من أحد المحال التجارية، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر وتجاهل الأرضي، ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه، لمزيد من التفاصيل..

كيف تشاهد مباريات أمم إفريقيا في البيت بـ100 جنيه فقط؟

جهاز الوطنية للإعلام

وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام من خلال إحدى شركاتها، جهاز استقبال البث الرقمي للترددات الأرضية، والذي يساعد المشاهد المصري على مشاهدة قناة تايم سبورتس التي تبث بطولة أمم أفريقيا بجودة عالية أرضيًا كالفضائي تمامًا، ويتراوح سعره ما بين 400 إلى 700 جنيه، لمزيد من التفاصيل..

ننشر أسعار جهاز استقبال "تايم سبورت" لمشاهدة أمم أفريقيا

طرق بديلة

لجأ المصريون إلى العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على البث الأرضي دون الحاجة لشراء الإريال الأرضي ومنها:.

Advertisements

- لمبة و2 متر سلك

استخدم عدد من المواطنين لمبة "فلورسنت" كجهاز استقبال بدلًا من الإريال الأرضي، إلى جانب 2 متر سلك في خطة لا تتكلف سوى بضعة جنيهات فقط، للحصول على القنوات الأرضية ومنها تايم سبورتس بجودة صورة عالية، لمزيد من التفاصيل..

كيف تتابع "أمم أفريقيا" من المنزل بطريقة بسيطة ورخيصة؟ -فيديو

- علبة "كانز"

كان من بين الطرق الأخرى التي استخدمها المصريون لمشاهدة البطولة، علب الصفيح المعدنية "كانز" من أجل استقبال إشارة البث الأرضي، ونجحت هذه الطريقة بالفعل في الحصول على الإرسال.

- أطباق ألومنيوم

فيما لجأ البعض إلى استخدام أطباق منزلية مصنوعة من مادة الألومنيوم من أجل استقبال إشارة البث الأرضي من خلال تثبيتها بواسطة عصا وإيصال طرفي سلك الدش بكل طبق من هذه الأطباق لالتقاط الإشارة.

- سماعات موبايل

استخدم بعض المواطنين سماعات الموبايل للحصول على إشارة البث الأرضي لقنوات التليفزيون ومشاهدة البطولة عبر قناة "تايم سبورتس" التردد الأرضي.

- مصفاة

كان من بين أغرب الطرق التي استخدمها المصريين لمشاهدة البطولة من خلال قناة "تايم سبورتس" استخدام المصفاة المنزلية الموجودة في المطبخ وتوصيل سلك الدش بها، ومن الجهة الأخرى توصيل سلك الدش من جهة الريسيفر بجاك "كونفرتر" وإيصاله في شاشة التليفزيون مباشرة.