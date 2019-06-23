موعد ومعلقو ومحللو والقنوات الناقلة لمباراتي المغرب والجزائر فى كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يفتتح عرب شمال أفريقيا مواجهتهم ببطولة كأس الأمم 2019 بمواجهتين هامتين فى المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة على الترتيب. وتواجه المغرب نامبيا فى الرابعة والنصف عصراً على ستاد السلام فى المجموعة الرابعة فيما تلعب الجزائر مع كينيا فى المجموعة الثالثة على استاد الدفاع الجوي فى تمام الساعة العاشرة. Advertisements قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR الناقل الحصري الفضائي للبطولة بتعليق جواد بده لمواجهة المغرب وحفيظ دراجي لمواجهة الجزائر . قناة تايم سبورت "البث الأرضي" أسندت مهمة التعليق على مباراة المغرب نامبيا لعصام عبده ، فيما يقود تامر صقر الاستديو التحليلي الذي يستضيف حازم إمام والحجي ضيوف وعماد متعب لتحليل المباراة. ويعلق على مباراة الجزائر مع كينيا بلال علام فيما يقود أحمد شوبير الاستديو التحليلي الذي يستضيف طه إسماعيل وأيمن يونس ووليد صلاح الدين لتحليل المباراة.

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