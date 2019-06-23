مدرب منتخب أنجولا: الإصابات والغيابات لن تؤثر على الآداء أمام تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال سيردان فاسليلفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، إن إصابة وغياب بعض اللاعبين لن يؤثرا على أداء فريقه في مباراته أمام المنتخب التونسي غدًا في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، المقامة على استاد السويس الرياضي.

وأكد "سيردان" أن فريقه لن يتهاون في اللعب أمام نظيره التونسي، وسيقدم كل ما في وسعه، خلال المباراة، وسيبذل الإمكانيات الفنية المتاحة لدى جميع اللاعبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أنجولا وتونس الذي عقده المنتخب الأنجولي اليوم الأحد في استاد السويس، بحضور محمد صيام، رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية وعدد من الصحفيين المصريين والأجانب.

وأضاف مدرب أنجولا أن المنتخب شارك في 7 نسخ فقط من أصل ٣٢ بطولة أفريقية، ونجح في تحقيق مفاجأة بالتأهل بعد غياب نسختين ويسعى الفريق لاستمرار المفاجآت والوصول لأبعد مرحلة في مشوار البطولة.