شوبير يوضح حقيقة تدخله لإنهاء أزمة فتاة "السوشيال ميديا" مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حقيقة تدخله لإنهاء أزمة الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت بشأن ما أثير داخل معسكر منتخب مصر، والتي كان بطلها أربعة لاعبين من الفراعنة.

وكانت فتاة نشرت فيديو تؤكد خلاله دخول مجموعة من لاعبي المنتخب في دردشة معها عبر "إنستجرام"، بعد ساعات من مباراة مصر وزيمبابوي التي انتهت بفوز الفراعنة (1-0).

وانتشرت تغريدة منسوبة إلى شوبير تفيد إعلانه بالتواصل مع الفتاة لإنهاء الأزمة وديًا منعًا لتشتت اللاعبين، وهو نفاه الحارس السابق لمنتخب مصر.

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وكتب شوبير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم الأحد: "للأسف الشديد، هناك تغريدة متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي باسمي غير حقيقية وخيالية".

وأضاف: "أرجو من الجميع تحمل المسؤولية التي نحن فيها الآن من أجل بلدنا ومنتخبنا الوطني".

يُذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لـ"كان 2019".