كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراتي الجزائر والمغرب بكأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية ثالث أيام بطولة كأس الأمم لمتابعة مواجهتي المغرب ونامبيا فى المجموعة الرابعة والجزائر وكينيا فى المجموعة الثالثة فى افتتاح مباريات عرب شمال أفريقيا.

وتذاع المباراة فضائياً عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية فيما تنقل قناة "تايم سبورت" البطولة أرضياً.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟

فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت

وأعلنت قناة "تايم سبورتس"، تعاقدها مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والسنغالي الحجي ضيوف، وذلك لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية لينضما إلى أيمن يونس وعماد متعب وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وحازم إمام ووليد صلاح الدين.

تردد "تايم سبورتس" الأرضية بسيط للغاية يتمثل في الأجراء بعدة خطوات كالتالي:

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- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتلفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit".

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