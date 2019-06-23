أول تعليق للمنتخب على واقعة "السوشيال ميديا" في المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة في أزمة كان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب.

كانت فتاة نشرت فيديو تؤكد خلاله دخول مجموعة من لاعبي المنتخب في دردشة معها عبر "إنستجرام"، بعد ساعات من مباراة مصر وزيمبابوي التي انتهت بفوز الفراعنة (1-0).

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس" ظهر اليوم الأحد: "ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة".

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وأضاف: "حرصنا على الحديث مع اللاعبين، وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يُثار".

وأتم مدير المنتخب قائلا: "كان الحديث مع جميع اللاعبين ولم يختص أحدًا بعينه، حيث طالبهم أجيري بالتركيز لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية خاصةً أن البطولة تقام في مصر".

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لـ"كان 2019".