مران الأهلي.. برنامج تأهيلي للاعبين.. عودة إكرامي.. وفحص طبي للشحات ومؤمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامج تدريبي للفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما سيظهر شريف إكرامي في تدريبات اليوم بعد عودته من ألمانيا بينما سيخضع حسين الشحات لاعب الفريق لفحص طبي.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد وتستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، على أن يتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، ثم الحصول على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

وفي سياق متصل حدد اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بجهاز الأهلي برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق؛ لتنفيذه بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وبدأ اللاعبون في تنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي وضعها اليخاندرو بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وذلك للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية.

وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.

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على الجانب الآخر أكد الجهاز الفني للأهلي أن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق المتواجدين في ألمانيا سيعودان إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن بعد استكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكان سمير يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

وفي سياق آخر سيخضع الثنائي حسين الشحات ومؤمن زكريا للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم لتحديد موقفهما بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الكرة.

الشحات يعاني من نزلة برد حرمته من التدريبات الجماعية أمس السبت، بينما تعرض مؤمن للإصابة بالتواء خفيف في ركبته خلال مشاركته في مران الفريق، بينما سيظهر شريف إكرامي في تدريبات اليوم بعد دعوته من ألمانيا.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.