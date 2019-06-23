على الطريقة الأوروبية.. برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

وضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق؛ لتنفيذه بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية. وبدأ اللاعبون في تنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي وضعها اليخاندرو بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وذلك للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية. وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية. يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

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