الجهاز الفني للأهلي يتحدث عن إصابة الرباعي نيدفيد وسعد ومؤمن والشحات

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق المتواجدين في ألمانيا يعودان إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي يتواجد حاليا في ألمانيا لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

في نفس السياق، اوضح الجهاز الفني أن حسين الشحات لاعب الفريق يعاني من نزلة برد حرمته من التدريبات الجماعية أمس السبت بعد استئناف التدريبات عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

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وأضاف أن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الكرة.

كما من المقرر أن يطمئن الجهاز الفني على مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بالتواء خفيف في ركبته خلال مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس، حيث يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.