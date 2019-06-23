صبري المنياوي: الاسماعيلي سيبذل قصارى جهده في البطولة العربية

تعهد صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى على أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه خلال المشاركة في البطولة العربية من أجل رفع أسم مصر عالياً فى منافسات كأس العرب بنسختها الجديدة.

وأضاف المنياوى أن الإسماعيلى يتمتع بجماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وسيبذلوا قصارى جهدهم حتى يكونوا

على قدر الثقة.

وأشار ان مشاركة الفريق بأربع بطولات هذا الموسم أضرهم وساهم بشكل كبير فى تراجع النتائج فضلاً عن ارهاق اللاعبين بشكل كبير وعدم حصولهم على فترة راحة بشكل كافي، لذلك لم يسمحوا بتكرار هذا الخطأ.

وأختتم أنهم يتمنوا أن تعود الجماهير المحبة والمساندة لفريقها مجدداً، وفي رأيه أن وجودهم سيحصل الفريق على أفضلية أمام أى منافس.

وقام الاتحاد العربى باختيار الإسماعيلى للمشاركة بالبطولة ، حيث قام المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة ، أمين الصندوق بالتوقيع على عقود المشاركة امس فى حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذى بجانب طلال آل الشيخ عضو الاتحاد العربى ومبارك الضيفان المنسق العام.