تعديلات في مران الإسماعيلي بسبب امم أفريقيا

اجرى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عدة تعديلات على برنامجه التحضيري الخاص بالموسم الجديد بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض الإسماعيلي التدريبات علي فترة واحدة خلال الايام المقبلة بدلاً من مرتين في اليوم صباحًا مساءً وذلك بسبب ارتباط ستاد الإسماعيلية باستضافة مباريات

المجموعة الأخيرة من البطولة وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وسيخوض الفريق يوم الثلاثاء مران صباحى وأيضاً الأربعاء على أن يؤدى مباراة ودية مع القناة يوم الخميس على ملعب الأخير.