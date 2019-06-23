فحص طبي لحسين الشحات في الأهلي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق يعاني من نزلة برد حرمته من التدريبات الجماعية أمس السبت بعد استئناف التدريبات عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل التدريبات الجماعية أمس السبت بعد استئناف التدريبات عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصلعليها الفريق خلال الفترة الماضية. وأضاف أن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الكرة.

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