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اليوم.. ثلاث مواجهات في البطولة العربية لناشئي السلة

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تنطلق اليوم خامس أيام فعاليات البطولة العربية لناشئي منتخبات السلة تحت 16 عام، حيث يواجه منتخب نطيره اللبناني، بينما يلتقي منتخب الجزائر مع البحرين ويواجه المنتخب الوطني

نظيره تونس، في الصالة المغطاة بوازة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مباراة الجزائر والبحرين في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتنطلق مباراة

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السعودية ولبنان في تمام الساعة الخامسة مساءً ، بينما مباراة مصر وتونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويعد المنتخب الوطني هو المتصدر برصيد 8 نقاط جمعها بعد فوزه بأربع مباريات متتالية عقب الفوز علي السعودية ولبنان والبحرين والجزائر. 

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