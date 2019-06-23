اليوم.. ثلاث مواجهات في البطولة العربية لناشئي السلة

تنطلق اليوم خامس أيام فعاليات البطولة العربية لناشئي منتخبات السلة تحت 16 عام، حيث يواجه منتخب السعودية نطيره اللبناني، بينما يلتقي منتخب الجزائر مع البحرين ويواجه المنتخب الوطنينظيره تونس، في الصالة المغطاة بوازة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وتقام مباراة الجزائر والبحرين في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتنطلق مباراة
ويعد المنتخب الوطني هو المتصدر برصيد 8 نقاط جمعها بعد فوزه بأربع مباريات متتالية عقب الفوز علي السعودية ولبنان والبحرين والجزائر.
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