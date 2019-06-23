الأهلي يعلن موعد عودة سعد سمير وكريم نيدفيد من ألمانيا

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق المتواجدين في ألمانيا يعودان إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن. خلال أسبوعين من الآن. وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي يتواجد حاليا في ألمانيا لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

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