لاسارتي يحدد برنامج الأهلي حتى الأسبوع المقبل

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولةكأس الأمم الإفريقية والتي انطلقت أمس الأول الجمعة وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.
وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على
يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.
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